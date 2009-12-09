У Ющенка бачать перелам виборчої кампанії

На сьогодні «Наша Україна» проаналізувала і відновила роботу всіх своїх місцевих осередків і готується до місцевих та парламентських виборів, оскільки всі кандидати в президенти заявили про розпуск парламенту одразу після президентської кампанії. Про це заявили Голова політради «Нашої України» Віра Ульянченко та Голова Центрального виконкому «Нашої України» Роман Безсмертний на зустрічі з президентом Європейської Народної Партії Вільфредом Мартенсом.

Зустріч відбулася в рамках Статутного з’їзду ЄНП, що проходить 9-10 грудня у Бонні (Німеччина), повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка. Також на зустрічі був присутній Заступник Глави Секретаріату Президента України Андрій Гончарук.

«У «Нашої України» зрозуміла та чітка ідеологія і партія не приховує свою позицію з усіх ключових питань, зокрема з питань енергозабезпечення, євроінтеграції, мови», - зауважила голова політради партії Віра Ульянченко та підкреслила, що будь-яка європейська партія повинна не приховувати свою позицію, а демонструвати її відкрито.

Під час зустрічі Ульянченко також зауважила, що на сьогоднішній день зарано передрікати результати президентських виборів в Україні, оскільки зараз спостерігається перелам кампанії і зростання рейтингу Ющенка. «Саме навколо чинного Президента і кандидата в президенти Ющенка згуртовується той електорат, який хоче зберегти в Україні свободу та кому дорога демократія», - сказала вона.

Також Голова політради «Нашої України» вважає, що ті кандидати в президенти, яким небайдужа доля України і які сповідують європейський курс, мають підтримати Ющенка. «Позиція чинного Президента чітка: наш дім – це Європа», - наголосила вона.

Крім того, Віра Ульянченко та Роман Безсмертний передали від голови партії Віктора Ющенка вітання Вільфреду Мартенсу і впевненість у тому, що його буде переобрано президентом ЄНП, оскільки ця людина дуже багато робить для розвитку демократичного руху в Європі.

У свою чергу, президент Європейської Народної Партії привітав участь партії «Наша Україна» у з’їзді ЄНП і висловив переконання в тому, що Україна не зверне з демократичного шляху в тому різнобарв’ї кандидатів, яке є на сьогодні, та збереже свою свободу, демократію і рух до європейської сім’ї.

«Це була тепла, дружня і одночасно плідна зустріч», – сказав, підбиваючи підсумки розмови, Голова Центрального виконкому «Нашої України» Роман Безсмертний. В ході зустрічі він також зауважив, що «Наша Україна» відродила активну діяльність, і налаштована на високий результат на найближчих виборах. Крім того, Безсмертний підкреслив, що співпраця «Нашої України» з Європейською Народною Партією дуже важлива у контексті євроінтеграції України.