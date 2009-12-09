Тимошенко веліла чиновникам віддавати подарунки державі

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ наголошує, що всі чиновники тепер зобов’язані передавати державі подарунки, отримані в рамках офіційних візитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

За його словами, уряд вчора на засіданні ухвалив відповідне рішення.

«Така сумна для багатьох високопосадовців постанова, яка затверджує порядок передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів. Така норма діє в багатьох країнах», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр додав, що раніше процес отримання та передача подарунків державі не регламентувався.

Водночас в ексклюзивному коментар УНІАН О.ТУРЧИНОВ уточнив, що коштовні метали, отримані як офіційний подарунок, передаватимуться до Національного банку чи Міністерства фінансів. «Якщо це сувеніри, можна створити якийсь музей подарунків. Якщо їх буде дуже багато – їх можна використовувати під час офіційних заходів. Але я хочу ще раз сказати - і наші подарунки (іноземним гостям – УНІАН), і подарунки, які отримуємо ми, не пов’язані з особистими якостями того чи іншого представника держави – це данина поваги державі», - наголосив він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, чиновники мають передавати офіційні подарунки до секретаріатів тих органів державної влади, які їх відряджали з візитом.

Перший віце-прем’єр також повідомив, що подарунки, які він отримував під час своїх офіційних візитів, знаходяться у його кімнаті для відпочинку.

«Тепер у мене буде можливість передати їх до Секретаріату Кабінету міністрів. Раніше не було системи – хтось подарунки виставляв, хтось брав на пам’ять, не було порядку та не було контролю за цим питанням. Зараз ми це налагодимо», - додав О.ТУРЧИНОВ.