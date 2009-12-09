Тігіпко думає, що ідея Тимошенко призведе до зростання корупції

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що надання невиправданих податкових пільг призведе до зростання корупції і посилення спаду в економіці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про намір відновити податкові пільги для підприємств, які розміщені на так званих депресивних територіях. Такі пільги діяли до 2005 року, в результаті чого через ці «зони» в Україну безперешкодно ввозилися імпортні продукти харчування, у тому числі «ніжки Буша», одяг і побутова техніка. В результаті пільги, надані депресивним територіям для відновлення виробництва, призвели до його згортання на території всієї країни.

«Надання невиправданих податкових пільг призведе до зростання корупції і посилення спаду в економіці», - вважає С.ТІГІПКО.

На його думку, аналогічний ефект спричинить і реалізація передвиборчої обіцянки лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про надання п’ятирічних податкових канікул новоствореним малим підприємствам. «Така ідея призведе лише до спотворення конкурентного середовища і вдарить, перш за все, по малому і середньому бізнесу. Великі підприємства-виробники будуть створювати десятки, а то і сотні «малих підприємств», через які реалізовуватимуть свою продукцію, уникаючи оподаткування. Як наслідок гроші втратить не лише бюджет, але й діючі підприємства торгівлі та дистрибуції», - зазначає С.ТІГІПКО.

«Ми це вже проходили в кінці вісімдесятих років минулого століття, коли був прийнятий закон про кооперацію. Він вбив радянську систему оптової та роздрібної торгівлі. В країні виник ажіотажний попит, а дефіцит товарів посилився до межі. Повторення експерименту Михайла ГОРБАЧОВА, надання п’ятирічних податкових канікул новоствореним підприємствам призведе до аналогічних наслідків і знищить в Україні нинішню систему виробництва та систему торгівлі товарами», - наголосив С.ТІГІПКО. – Замість надання невиправданих податкових пільг окремим підприємствам, потрібно знижувати податки для всіх. Лише шлях зниження загального рівня оподаткування і посилення конкуренції може привести до виходу з економічної кризи».