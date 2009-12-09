Тігіпко думає, що ідея Тимошенко призведе до зростання корупції
Кандидат нагадав про "ніжки Буша"
Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що надання невиправданих податкових пільг призведе до зростання корупції і посилення спаду в економіці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про намір відновити податкові пільги для підприємств, які розміщені на так званих депресивних територіях. Такі пільги діяли до 2005 року, в результаті чого через ці «зони» в Україну безперешкодно ввозилися імпортні продукти харчування, у тому числі «ніжки Буша», одяг і побутова техніка. В результаті пільги, надані депресивним територіям для відновлення виробництва, призвели до його згортання на території всієї країни.
«Надання невиправданих податкових пільг призведе до зростання корупції і посилення спаду в економіці», - вважає С.ТІГІПКО.
На його думку, аналогічний ефект спричинить і реалізація передвиборчої обіцянки лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про надання п’ятирічних податкових канікул новоствореним малим підприємствам. «Така ідея призведе лише до спотворення конкурентного середовища і вдарить, перш за все, по малому і середньому бізнесу. Великі підприємства-виробники будуть створювати десятки, а то і сотні «малих підприємств», через які реалізовуватимуть свою продукцію, уникаючи оподаткування. Як наслідок гроші втратить не лише бюджет, але й діючі підприємства торгівлі та дистрибуції», - зазначає С.ТІГІПКО.
«Ми це вже проходили в кінці вісімдесятих років минулого століття, коли був прийнятий закон про кооперацію. Він вбив радянську систему оптової та роздрібної торгівлі. В країні виник ажіотажний попит, а дефіцит товарів посилився до межі. Повторення експерименту Михайла ГОРБАЧОВА, надання п’ятирічних податкових канікул новоствореним підприємствам призведе до аналогічних наслідків і знищить в Україні нинішню систему виробництва та систему торгівлі товарами», - наголосив С.ТІГІПКО. – Замість надання невиправданих податкових пільг окремим підприємствам, потрібно знижувати податки для всіх. Лише шлях зниження загального рівня оподаткування і посилення конкуренції може привести до виходу з економічної кризи».