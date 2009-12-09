Луценко: міліція відчуває потребу в елітних автомобілях

За часів головування в МВС Юрія Луценка міністерство не закупило жодного автомобіля представницького класу.

Про це заявив сам Луценко на прес-конференції в середу.

"За часи мого міністерства нічого дорожчого за "Volkswagen passat" та "Skoda octavia" не закуповувалося", - сказав він.

Разом із тим, за словами, Луценка, міліція відчуває потребу в елітних автомобілях, оскільки "наприклад міліцейська розвідка не може приїхати за багатим клієнтом в Конча-Заспу на Жигулях, бо вона (машина) одразу буде перевірятися".

"Ми хочемо в установленому законом порядку згідно з рішенням суду отримати конфісковані автомобілі вищого класу", - сказав він.

На уточнення щодо того, що містом їздить багато автомобілів представницького класу з синіми міліцейськими номерами, Луценко зауважив, що усі ці машини були куплені міністерством ще до його призначення.

"Всі ці автомобілі, в тому числі і Lexus, на якому я їжджу, були закуплені до мого міністерства", - сказав він.

"Перший раз я їздив на "Volkswagen phaeton", купленому ще за часів Білоконя, а зараз їжджу на Lexus, купленому для Цушка", - сказав він.

Білоконь був міністром внутрішніх справ з 27 серпня 2003 р. по лютий 2005 року.

Цушко був міністром з грудня 2006 по вересень 2007.

"Українська правда"