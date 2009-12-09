Гриценко чекає сюрпризів 17 січня

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО закликає українських громадян на виборах глави держави дати шанс ефективній і моральній людині керувати країною і відстоювати інтереси людей.

“Сьогодні в Україні не існує політологів чи аналітиків, здатних спрогнозувати результати виборів 17 січня”, - йдеться у переданій УНІАН прес-службою А.ГРИЦЕНКАзаяві політика.

За словами кандидата в Президенти, “усі процеси в країні, і в економіці, і у політиці, яка останнім часом звелася до взаємозвинувачень, скандалів та потрясінь, розвиваються нелінійно”.

“Якщо традиційно можна було прогнозувати якісь результати залежно від вкладених у рекламу грошей, контактів зі ЗМІ, то зараз це неможливо, - переконаний А.ГРИЦЕНКО. – Наприклад, один кандидат мав навесні рейтинг 13%, потім вклав мільйони доларів у рекламну кампанію, а рейтинг замість зростання впав до 5%. Інший кандидат вклав сотні мільйонів, розвісив по країні сотні тисяч біл-бордів, організував сотні концертів, а приріст рейтингу 0. Такий нелінійний розвиток подій продовжуватиметься до завершення виборів”.

На його думку, у свідомості людей сьогодні також відбуваються серйозні зміни, вони починають усвідомлювати свою відповідальність за прийняте рішення.

“Більше половини громадян розчаровані у тих, хто керував країною протягом 5 останніх років. Деякі факти є червоними картками для цих політичних лідерів. Наприклад, перевибори мера Києва показали, що кандидати від трьох провідних політсил, ті, кого підтримували ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ, разом набрали лише 30% голосів виборців, що прийшли проголосувати у цей день. Нагадую, явка на вибори тоді склала близько 50% громадян”, - зазначив політик.

Він впевнений, що “ніхто не може спрогнозувати, як себе поведуть люди, що сьогодні не хочуть йти на вибори або мають намір проголосувати проти всіх”. За словами А.ГРИЦЕНКА, жоден з кандидатів також не може сказати, що його підтримує хоча б половина українців. Тому вибори 17 січня, підкреслив він, можуть принести сюрпризи.

“17 січня - це той момент, коли влада повністю залежить від народу. П’ять років до цього народ залежав від влади і наступні п’ять років також залежатиме від неї. Саме тому вибори глави держави можуть стати гарним сюрпризом для влади і шансом для 46 мільйонів громадян знести її мирним шляхом. Я хочу, щоб суспільство дало шанс іншій, більш ефективній і моральній людині керувати країною і відстоювати їхні інтереси”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.