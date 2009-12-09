Безсмертний підозрює Тимошенко, що вона підробила лист від ЄНП
Мартенс заявляв про підтримку демократії?
Голова Центрального виконкому партії “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ переконаний, що керівництво Європейської народної партії (ЄНП) не підтримує жодного кандидата у Президенти України.
Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН у Бонні перед початком Конгресу Європейської народної партії.
“Ключовою позицією ЄНП є підтримка демократії через ті політичні сили, які приходять до влади в тій чи іншій країні”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на питання, чи не відчуває себе ображеною партія “Наша Україна” після того як в середині жовтня на з’їзді ВО “Батьківщина” на Майдані Незалежності у Києві було зачитано листа Президента ЄНП Вільфреда МАРТЕНСА, в якому висловлювалася підтримка на президентських виборах лідеру “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО.
“Я можу пояснити той текст, який було направлено на ім’я “Батьківщини”. Єдине чого я не можу зрозуміти, для чого довелося цей текст змінювати, правити тим, кому він був направлений”, - додав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.
Він наголосив, що повний текст листа так і не було оприлюднено.
“Мені відомий той текст, він дійсно говорить про підтримку демократії, а не про підтримку кандидата”, - сказав голова Центрвиконкому “Нашої України”.