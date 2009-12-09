Луценко погрожує Секретаріату Ющенка кримінальною справою

МВС має намір порушити кримінальну справу щодо зняття лайтбоксів тижневика "Комментарии".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на прес-конференції в середу.

"За вказівкою секретаріату президента знятий лайтбокс одного з українських журналів. Я отримав заяву з цього приводу, і сьогодні буде порушено кримінальну справу щодо втручання в журналістську діяльність", - сказав Луценко.

"Ми зберемо і передамо в прокуратуру матеріали для того, щоб понесли покарання ті, хто розмовами про свободу слова займає ефір, а насправді дає команди знімати лайтбокси, які не вгодили секретаріату президента", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 8 грудня в центрі Києва були зняті 177 сітілайтів з рекламою тижневика "Комментарии" за вказівкою секретаріату президента.

Демонтували рекламні макети з обкладинкою, на якій зображений президент Віктор Ющенко, що цілується з лідером Партії регіонів Віктором Януковичем, із заголовком "Ющенко виторгував крісло прем`єра".

"Українська правда"