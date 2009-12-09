ЦВК відхилила ідею про паритет у керівництві окружкомів

Центральна виборча комісія відхилила пропозицію про дотримання принципу паритетності між представниками кандидатів у президенти при призначенні керівників окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

На сьогоднішньому засіданні комісії розглядалось питання про затвердження рекомендацій ОВК щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій та внесення змін до їх складу.

А.МАГЕРА запропонував передбачити у рекомендаціях в подальшому під час внесення змін до складу комісій дотримуватись принципу квотності при розподілі посад між представниками кандидатів у президенти.

«Мова йде про пріоритетне право, а не про абсолютне. Тобто означає, що в тому разі, якщо припиняються повноваження голови ТВК, заступника голови ТВК чи секретаря, то в тому разі пріоритетне право призначення на керівні посади надається членам комісії від відповідного кандидата. Якщо таких пропозицій немає, кандидатур немає, або особа відмовилась працювати на керівних посадах, така квота віддається іншому кандидату», - сказав А.МАГЕРА.

Він наголосив, що ЦВК готує апеляційну скаргу до Вищого адміністративного суду на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК зобов’язано дотримуватися принципу паритетності при призначенні керівників ОВК від усіх кандидатів на пост Президента.

За словами А.МАГЕРИ, це рішення ВАСУ буде остаточним, коли воно набуде чинності, з’явиться чітка правова визначеність в цьому питанні.

Крім того, А.МАГЕРА наголосив, що загалом є випадки, коли на керівних посадах в ОВК представники одних кандидатів у президенти замінюються іншими.