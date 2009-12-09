Тимошенко закликає європейські країни об'єднатися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає всі європейські країни об`єднатися для боротьби з наслідками світової фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на першій пленарній сесії Конгресу Європейської народної партії.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що світова криза досить сильно позначилася на економіці України й, враховуючи те, що всі країни постраждали від кризи, для боротьби з її наслідками необхідно докладати спільних зусиль.

«Ми можемо бути партнерами для того, щоб політику, яка сьогодні очікується народами наших країн, щоб політику, яка буде ефективна для народів наших країн, ми робили разом – країни успішні, які мають ринкову соціальну економіку, які готові до таких викликів, і країни, які сьогодні проходять шлях становлення й досить чітко бачать усі проблеми й недоліки в організації економічного та соціального життя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що боротьба з кризою зміцнює економіки країн.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що об`єднати зусилля у боротьбі з кризою можна на базі Європейської народної партії.

«Я знаю, що нашій країні доведеться ще пройти важкий шлях становлення, але важливо, щоб велика сім`я Європейської народної партії як завжди відчувала відповідальність не лише за свої країни й за свою команду, а ще й за ті країни, які проходять важкий шлях становлення демократії. Я хочу подякувати всім вам за те, що Україна від усіх вас мала саме таку підтримку, причому підтримку дієву в найскладніші етапи нашого життя. І я хотіла б, щоб ви й надалі стежили за розвитком демократії в країнах із перехідною економікою й перехідною демократією, і щоб ви могли завжди підставити своє плече», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до учасників Конгресу ЄНП.

Вона зазначила, що всю команду ЄНП об`єднує дух довіри. «Дух довіри до нашої співпраці, до справи, яку ми робимо разом і ще довіра до нашого спільного президента, який, мені здається, був саме тією консолідуючою силою в нашій великій політичній сім`ї», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.