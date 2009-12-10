Кріль каже, що Медведчук готує нові схеми для штабу Тимошенко

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що зараз склалися всі передумови для того, що кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО може не вийти у другий тур виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“Трохи більше ніж за місяць до дня голосування на виборах Президента України змінилася розстановка у п’ятірці лідерів кампанії. На сьогодні склалися об`єктивні передумови до того, що Ю.ТИМОШЕНКО може не вийти у другий тур голосування”, – заявив І.КРІЛЬ на зустрічі з активістами обласної та районних партійних організацій Чернігівщини.

«Справді, за останні два місяці у президентських перегонах відбулися суттєві зміни, які у штабі Ю.ТИМОШЕНКО і в неї самої викликали нервозність, близьку до розпачу. І хоча рейтинги прем`єр-кандидата поки на другій позиції після Віктора ЯНУКОВИЧА, різниця щонайменше у десять відсотків є доконаним фактом. І ознак того, що цей розрив скоротиться, немає», – зауважив лідер ЄЦ.

Втім, на думку І.КРІЛЯ, для Ю.ТИМОШЕНКО трагізм ситуації полягає навіть не у відставанні від головного конкурента, а у «факторі Віктора ЮЩЕНКА».

Він, спираючись на аналіз соціологічних досліджень і внутрішньопартійних опитувань громадської думки, повідомив колегам, що зараз чинний глава держави хоча й повільно, але невпинно набирає популярності. Особливо чітко ця тенденція простежується на заході та у центрі, у прихильності яких Ю.ТИМОШЕНКО була абсолютно впевнена.

«Ще влітку головним бар’єром для виходу у другий тур для лідера БЮТ був Арсеній ЯЦЕНЮК. Проте після того, як нав’язані йому ззовні політтехнологи зробили свою справу і рейтинг молодого кандидата стрімко обвалився, Ю.ТИМОШЕНКО у його бік вже навіть не гляне. Її непокоїть, що симпатики А.ЯЦЕНЮКА, хоч і вагаючись, але здебільшого готові віддати голоси не їй, а В.ЮЩЕНКУ. Цілком імовірно, що ці фактори в сукупності зачинять перед Ю.ТИМОШЕНКО вихід у другий тур», – сказав народний депутат.

За словами І.КРІЛЯ, сама Ю.ТИМОШЕНКО та її штабісти добре розуміють реальність такої перспективи і тому гарячково шукають засоби протидії. «І знову, як і в усіх слизьких питаннях, вони вдаються до послуг одіозного Віктора МЕДВЕДЧУКА. Цей колишній керівник адміністрації Леоніда КУЧМИ, який уже кілька років працює на Ю.ТИМОШЕНКО і є її повноважним “емісаром” у Кремлі, знову береться до справи. Зараз він готує до втілення схеми, які дозволять підтасувати результати першого туру на користь Ю.ТИМОШЕНКО. Як це робити, він добре знає ще з виборів 2004 року, тоді лише суспільний опір завадив йому. Гроші на цю справу В.МЕДВЕДЧУК розраховує взяти у своїх московських патронів», – заявив лідер «Єдиного Центру”.

Таким чином, наголосив І.КРІЛЬ, «йдеться про підготовку зовнішнього втручання у виборчий процес в інтересах одного з кандидатів у президенти. А це вже не приватна забава, а порушення закону. Варто також зауважити, що ледь не всі претенденти на президентську булаву запевняють про підготовку фальсифікації виборів. Звісно, дехто з них таким чином вже виправдовує свій провал, а хтось готує судову тяганину. Однак варто і зрозуміти, скільки в цих заявах політики і піару, а скільки – реальних передумов до фальсифікацій».

Тому, на переконання голови ЄЦ, для оцінки усіх загроз виборчому процесу Президент В.ЮЩЕНКО має скликати спеціальне засідання Ради національної безпеки та оборони. «Одного лише президентського указу про забезпечення чесних і прозорих виборів явно недостатньо. Потрібен конкретний план дій державних і правоохоронних органів, спецслужб. Держава має відвернути як зовнішній вплив на вибори, так і внутрішні передумови до підтасовок результатів народного волевиявлення», - заявив І.КРІЛЬ.