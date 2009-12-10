У Бонні Тимошенко представили як майбутнього Президента (відео)

Європейська народна партія, до якої входять канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Ніколя Саркозі та інші провідні європейські політики, закликала демократичні сили України об’єднатися для підтримки у 2 турі найсильнішого демократичного проєвропейського кандидата «для того, щоб не допустити повернення сил минулого».

Як повідомляє сайт БЮТ, надаючи слово Юлії Тимошенко на відкритті конгресу Європейської народної партії, її представили як майбутнього Президента України.

Вітаючи керівника українського уряду, генеральний секретар ЄНП Антоніо Лопес сказав: «Ми даємо дуже високу оцінку сильному керівництву прем`єра Тимошенко, яка професійно робить усе необхідне, щоб подолати фінансово-економічну кризу".

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