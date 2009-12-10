Ющенко написав голові податкової про неповернення ПДВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає виправлення ситуації у діяльності Державної податкової адміністрації та Державної митної служби у сфері протидії корупції.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За результатами проведеної 9 грудня наради з питань протидії корупції, де серйозній критиці була піддана діяльність правоохоронних органів і, зокрема, органів державної податкової та митної служб, Президент звернувся з листами до голови ДПА Сергія БУРЯКА і голови Держмитслужби Анатолія МАКАРЕНКА, у яких порушив питання щодо відповідного реагування для виправлення ситуації, що склалася у зазначених відомствах та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялось, на нараді йшлося, що загрозливих обсягів набула тенденція стягнення наперед податків. Якщо у 2008 році за рахунок авансової сплати податків і зборів стягнуто 8,9 млрд. грн., то лише за 11 місяців 2009 року обсяги таких переплат уже досягли 11,8 млрд. грн.

Небувалого загострення набула проблема з відшкодування податку на додану вартість. Обсяги невідшкодованих сум ПДВ за січень-листопад поточного року зросли на 6581,4 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом минулого року (на 51,5%) та станом на 1 грудня поточного року становили 19,4 млрд. грн.

Високим залишається і рівень хабарництва та корупції в органах державної податкової служби: якщо впродовж 2008 року у сфері службової діяльності (за хабарництво) стосовно податківців порушено 51 кримінальну справу, то лише за 10 місяців поточного року таких справ уже порушено 62. Усе це відбувається на тлі зниження ефективності протидії корупції – упродовж січня-жовтня 2009 року стосовно працівників податкової служби за порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» до судових органів направлено 296 протоколів, тоді як протягом відповідного періоду минулого року – 418.

Залишається стабільно високим рівень корупції у митних органах: у 2009 році порушено 74 кримінальні справи за фактами злочинів у сфері службової діяльності, складено 99 адміністративних протоколів про корупційні діяння. Однак лише 6 осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, звільнено із займаних посад.

Кількість порушених кримінальних справ за фактами контрабанди за матеріалами митних органів знижується, що свідчить про формальне ставлення до збору відповідних матеріалів. Підтвердженням цього є і винесення судами, органами прокуратури та слідства рішень про закриття кожної шостої кримінальної справи.