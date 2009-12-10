Ющенко прорахував наступний крок Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у блокуванні диверсифікації поставок нафти і газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв’ю Івано-Франківській обласній державній телекомпанії.

«Це політичний проект - як не допустити в Україну альтернативні поставки. І хто за цим стоїть? ТИМОШЕНКО», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Вчергове критикуючи газові домовленості між Україною та Росією, а також затягування урядом переведення в аверсний режим нафтопроводу «Одеса-Броди», В.ЮЩЕНКО зауважив, що «ТИМОШЕНКО - не дурна людина і добре розуміє, що перемовини з Росією в такому контексті мають один довісок – це політика». «Ніхто так сильно не підтримує на президентських виборах ТИМОШЕНКО, як Росія, але за це є плата», - додав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що домовленості по газу на поточний рік призводять до збитковості НАК «Нафтогаз». В.ЮЩЕНКО прогнозує, що наступним кроком прем’єр-міністра буде або банкрутство «Нафтогазу», або створення консорціуму з Росією та, можливо, із залученням до цього проекту Німеччини чи Франції. Він вважає, що це буде зрадою національних інтересів України.

«Це ті базарні перемовини, за якими, власне, стоїть політика», - ще раз наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також звинуватив Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що вона заблокувала розробку шельфу Чорного моря. «За цим стоїть один непомітний для нас проект. Очевидно, якби той тендер, який відбувся два з половиною роки тому (який виграла американська компанія «Венко» - УНІАН) і не блокування прем’єр-міністра, у нас би вже стояло у Чорному морі три вишки», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це б дозволило Україні видобувати набагато більше власного газу.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що блокує прем’єр-міністр і проект щодо нафтопроводу «Одеса-Броди». В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна не може два роки розпочати транспортування каспійської нафти, тому що по нафтопроводу «Одеса-Броди» у реверсному режимі постачається російська нафта, хоча провід, яким би це було робити набагато дешевше, стоїть порожній. «Це політичні домовленості, які не дозволяють реалізувати проект ЄАНТК», - зауважив В.ЮЩЕНКО.