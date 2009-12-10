Викуп за Аріану піратам скинули з неба

Стан здоров’я звільнених з піратського полону українських моріків судна “Аріана” задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ на брифінгу в Секретаріаті Президента. (УНІАН: Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні повідомив про успішне завершення операції зі звільнення 24-х українських моряків із судна «Аріана», що перебували у піратському полоні з 2 травня 2009 року).

М.МАЛОМУЖ розповів, що після одержання коштів пірати покинули судно. Воно відразу було взято під охорону португальським фрегатом зі складу коаліційних сил НАТО, що беруть участь в антипіратській операції під кодовою назвою «Океанський щит».

Як зазначив М.МАЛОМУЖ, на завершальному етапі переговорів завдяки можливостям Служби зовнішньої розвідки України, яка у взаємодії з партнерськими спецслужбами надавала судновласнику сприяння у вирішенні широкого кола питань, узгоджену суму викупу було доставлено до судна повітряним шляхом.

Наразі розпочалися регламентні роботи щодо відновлення життєдіяльності судна, забезпечення його пальним, питною водою, продуктами харчування, медикаментами.

У даний момент Службою зовнішньої розвідки України спільно з МЗС України, представниками судновласника, штаб-квартири коаліційних сил НАТО і партнерських спецслужб відпрацьовані деталі операції із забезпечення прибуття судна у найближчий порт, надання невідкладної медичної допомоги морякам та їх повернення на Батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, балкер “Аріана” був захоплений 2 травня цього року на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер прямував із Бразилії на Близький Схід із вантажем 35 тис. тонн сої. Пірати вимагали у власника судна викуп.