У Мін'юсті не вірять, що Луценка «повалять»

Перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК вважає маловірогідною відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КОРНІЙЧУК заявив сьогодні журналістам, коментуючи відповідне звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«З юридичної точки зору, Президент впливу на цю позицію не має. Як відомо, має бути подання прем’єр-міністра, і ця процедура прописана в Конституції, а також є інший варіант – це звернення народних депутатів, яке має бути проголосовано у (сесійній) залі», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Перший заступник міністра юстиції підкреслив, що мало вірить у ці обидва варіанти відставки Ю.ЛУЦЕНКА.

«Я думаю, що Президент, висловивши таке побажання і, мені здається, воно не перше відносно пана ЛУЦЕНКА, він, швидше за все, такий своєрідний піар зробив», - припустив Є.КОРНІЙЧУК.

За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО є справжнім політиком. «Він активний, цілеспрямований, людина, яка досягає мети у більшості випадків. Якщо він ставить собі за мету, я думаю, що він переграє кого завгодно», - додав Є.КОРНІЙЧУК.