Щоб не було проблем, гроші з ”Хрещатика” переведи в ”Правекс”

Голові правління «Київенергохолдингу» Юрію БОНДАРЮ невідомі рекомендують перевести рахунки з банку «Хрещатик» у «Правекс-банк». Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ю.БОНДАРЯ, навколо холдингу «розпочалася вакханалія». Зокрема, з понеділка до нього почали надходити телефонні дзвінки від невідомих громадян, які «наполегливо рекомендують, що для того, аби не було проблем ні в мене, ні в «Київенергохолдингу», перевести рахунки підприємства з міського банку «Хрещатик» у «Правекс-банк».

Ю.БОНДАР повідомив, що в зв`язку з цим він попросив телефонуючих: «Пани, перестаньте дзвонити і віднімати в мене час», і додав, що переведення рахунків буде здійснено, якщо буде відповідне рішення власників компанії, Київради. «Але попередньо, звісно, зажадаємо, аби «Правекс-банк» надав аналітику і підтвердження своєї надійності, як це зробив банк «Хрещатик», - заявив Ю.БОНДАР.

На запитання, чи має він на увазі, що дзвонили від мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, котрий є почесним президентом «Правекс-банку», він відзначив: «Я не знаю, хто дзвонив, вони ж не представляються». Ю.БОНДАР також повідомив, що не мав ще зустрічі з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, тому не може коментувати його ставлення до холдингу.

Довідка УНІАН. 24 червня 2004 Київрада прийняла рішення про створення ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг».

У листопаді 2004 року Антимонопольний комітет телефонував Київській міськраді, компанії «Зарова Лімітед» (Кіпр) і компанії «Денсек Лімітед» (Кіпр) створити закрите акціонерне товариство «Компанія «Київенергохолдинг».

5 квітня 2006 р. зареєстровано ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг». Колишній міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО підписав розпорядження про створення компанії «Київенергохолдинг».

14 квітня 2006 р. новий міський голова Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що розпорядження було підписане з порушенням чинного законодавства.

Засновники «Київенергохолдингу»: Київрада - 61% (за рішенням Київради, в «Київенергохолдингу» частка територіальної общини формується за рахунок 3,203 млн. акцій, що належать їй, або 60%+1 акції ВАТ «Київгаз», 13,798 млн. акцій або 12,73% ВАТ «Київенерго» і 470,311 млн. акцій або 67% акцій ВАТ «Київводоканал»). Крім того, компанія з обмеженою відповідальністю «Денсек Лімітед» - 20% - 75 452 469 грн., АК «Зарова Лімітед» - 19% - 71 679 845 грн.