Литвин: судові помилки надто дорого обходяться державі

Кандидат у президенти України, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що в Україні повинна працювати така система державної влади, яка б враховувала усі інтереси громадян.

Про це він заявив сьогодні під час перебування на Тернопільщині, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН наголосив, що потрібно припинити розмови про будівництво держави і почати робити все для того, щоб кожній людині було приділено увагу.

«На сьогодні проблема полягає у тому, що влада абсолютно байдужа до людей, влада повністю замкнулась на собі, і її треба радикально змінювати», - підкреслив спікер.

В.ЛИТВИН наголосив на необхідності звернути увагу на захист громадян від свавілля державних чиновників. За його словами, це в першу чергу проявляється у тому, що «людей змушують платити «непідйомні» комунальні тарифи, фактично позбавляють можливості займатися виробництвом власної продукції, змушуючи до споживання імпортної, яка в багатьох випадках сумнівної якості».

На його переконання, одним із пріоритетних напрямків захисту прав людини з боку держави має бути право на роботу і достойна винагорода за неї та право на достойну пенсію.

Крім того, на думку голови Верховної Ради, до цього списку потрібно віднести медичне забезпечення та освіту - все те, що складає основу життя людини в цивілізованій країні.

В.ЛИТВИН також виступає за підвищення відповідальності судової системи за прийняті рішення. «Оскільки суддя здійснює судочинство іменем України, виступаючи представником держави, всі прорахунки та судові помилки, всі фінансові витрати лягають тягарем на державу, а не на конкретного суддю», - сказав він.

Голова ВР переконаний, що відповідальність за завдану матеріальну шкоду необхідно перенести на тих, хто безпосередньо винен та виносить неправомірні рішення. «Тоді буде менше судових помилок, більш справедливе судочинство», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він також зауважив, що «нам потрібно в цьому плані відкоригувати українське законодавство, бо судові помилки надто дорого обходяться державі, а головне, - людині, яка була незаконно засуджена, і будь-яка сума не зможе компенсувати ці втрати».