Тимошенко змінила статус своїм довіреним зіркам

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію довіреними особами кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО зірок української естради, які представляли інтереси кандидата в низці територіальних виборчих округів.

Про це йдеться в постанові ЦВК від 8 грудня № 430, розміщеній на сайті Центрвиборчкому.

Як зазначається в документі, до Центральної виборчої комісії 7 грудня надійшла заява кандидата у Президенти Ю.ТИМОШЕНКО про відкликання низки довірених осіб та реєстрацію інших замість вибулих. Також було представлено відповідні письмові заяви осіб про згоду представляти інтереси Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким чином зареєстровано 14 нових довірених осіб у виборчих округах № 2, 14, 35, 37, 63, 82, 120, 145, 167, 174, 179, 184, 199, 205, які замінили, зокрема, Наталію МОГИЛЕВСЬКУ, Настю КАМЕНСЬКИХ, Валерія ХАРЧИШИНА, Руслану ЛИЖИЧКО, Ірину БІЛИК, Тараса ПЕТРИНЕНКА і Тіну КАРОЛЬ.

У прес-службі кандидата в Президенти пояснили, що найкращі українські виконавці та музичні колективи – Ніна Матвієнко, Олександр Пономарьов, Руслана, Ані Лорак, Тіна Кароль, Ірина Білик, «ТІК» та інші артисти, які беруть участь у мистецькій акції «З Україною в серці!», публічно виявили свою громадянську позицію, заявили, що не хочуть повернення України до панування олігархічних кланів, прагнуть проведення реформ за європейським зразком.

З огляду на особливі авторитет та популярність виконавців прийнято рішення про надання їм статусу спеціальних представників кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко в окремих областях. Таким чином артисти будуть вивільнені від рутинної організаційної роботи і зосередяться на публічній агітації.