Ульянченко привітала президента Європейської народної партії

Голова політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО привітала Вільфреда МАРТЕНСА з переобранням президентом Європейської народної партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”. (9 грудня під час Статутного з’їзду ЄНП В.МАРТЕНСА було переобрано президентом партії. В ході голосування В.МАРТЕНС отримав 92% голосів делегатів – УНІАН).

«Від себе особисто та від імені політичної партії «Наша Україна» хотіла б висловити найщиріші привітання Вам з нагоди Вашого обрання президентом Європейської народної партії», - йдеться, зокрема, у вітальному листі В.УЛЬЯНЧЕНКО з цієї нагоди.

На її переконання, переобрання В.МАРТЕНСА на цю високу посаду вкотре засвідчує його авторитет у ЄНП та значимість як політика загальноєвропейського масштабу. “Європейська народна партія дуже багато робить для розвитку демократичного руху в Європі», - додала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона також відзначила, що «українці впевнені, що наше майбутнє нерозривно пов’язане з майбутнім Європи, а наша політична сила на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ докладає та докладатиме максимум зусиль для утвердження європейських цінностей на українській землі. Наша позиція чітка: наш дім – це Європа».

В.УЛЬЯНЧЕНКО запевнила В.МАРТЕНСА в тому, що «Україна не зверне з демократичного шляху та збереже свою свободу і рух до європейської сім’ї».

«Вірю в те, що співпраця ЄНП та політичної партії «Наша Україна» слугуватиме подальшому зміцненню традиції дружніх взаємин та сприятиме євроінтеграційним процесам у нашій державі», - додала голова політради «Нашої України».

Вона також подякувала В.МАРТЕНСУ за відверту і плідну зустріч, яка відбулася 9 грудня цього року в Бонні.

*** Європейська народна партія - найбільша загальноєвропейська партія, до якої входять правоцентристські партії з 37 країн Європи. ЄНП є провідною політичною силою Європейського Союзу, зокрема, має найбільшу фракцію в Європарламенті.

“Наша Україна”, БЮТ і Народний рух України мають статус спостерігачів в ЄНП.