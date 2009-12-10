Луценко не знає, чи фінансує Березовський Ющенка, але...

Міністерство внутрішніх справ України не володіє інформацією щодо можливого фінансування президентської виборчої кампанії Віктора ЮЩЕНКА російським бізнесменом Борисом БЕРЕЗОВСЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ми не маємо жодної інформації про якісь оборудки в ході фінансування виборчої кампанії (В.ЮЩЕНКА – УНІАН)”, – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також наголосив, що при спробі в’їхати в Україну Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО буде затримано “прямо на кордоні України, згідно з міжнародними зобов`язаннями". Міністр додав, що затримання буде здійснюватися на прохання МВС Росії, оскільки Березовський оголошений в міжнародний розшук саме цією країною.

Березовський у статті для "Української правди" закликав український бізнес підтримати Ющенка на виборах президента як гаранта відсутності переділу власності після виборів.