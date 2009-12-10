Тимошенко не шкодує, що в 2004 р. підтримала Ющенка (оновлено)

Кандидат у президенти України, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не вважає, що помилилася, підтримавши на минулих президентських виборах Віктора ЮЩЕНКА.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу Україна в програмі «Готовий відповідати».

«Сьогодні казати, що це є помилкою, я не можу. Помилкою була вся політика після того, як Президент став Президентом. Але і сьогодні, якщо треба допомагати Україні і приймати якісь рішення, я готова консолідуватися і з Президентом, і з іншими силами парламенту – заради рішень для України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єра, її взаємини з президентом В.ЮЩЕНКОМ завжди були непростими. «Ми ніколи не були однією політичною силою, ми завжди були різними політичними силами, але, будучи в абсолютно різних політичних таборах по партійній приналежності, я намагалася завжди діяти так, щоб підтримати Україну», - пояснила вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вона не стала кандидатом у президенти на минулих виборах не через відсутність підтримки в суспільстві. «Я це зробила заради того, щоб об’єднати всі зусилля людей доброї волі і спробувати олігархію перемогти. Це була моя мета. Я підставила плечі, підклала руки. Ви знаєте, що він важко хворів у той час, і я, по-суті, провела виборчу кампанію за Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що, підтримавши В.ЮЩЕНКА, вона мала колосальні надії як і переважна більшість виборців, які віддали за нього свої голоси.

«Думаю, що у той час не було іншого виходу як об’єднатися проти олігархії. Не було іншої можливості. І тому шкодувати про те, що я підтримала, я не можу, але, з іншого боку, все що потім відбувалося п’ять років – це для мене було дуже важким ударом», - зізналася глава уряду.