Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО закликає українців 17 січня “піднятися з диванів” та обрати собі моральну й ефективну владу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив сьогодні у Тернополі.

Зокрема, з огляду на перспективи української євроінтеграції А.ГРИЦЕНКО наголосив, що вони покращаться, якщо після виборів Президента Україна не рухатиметься уперед.

Він озвучив позицію європейських політиків, які “втомилися від відсутності в Україні єдиної, консолідованої влади”. “У Європі все частіше говорять про те, що значно легше проводити інтеграційні процеси з Білоруссю, ніж з Україною”, - навів приклад А.ГРИЦЕНКО. Він пояснив, що у цій державі “попри всі проблеми щодо демократії, є влада, яка може приймати рішення і брати на себе відповідальність за їх виконання”. “Ми, на жаль, не можемо сказати те ж саме про свою державу”, - зазначив кандидат у президенти.

А.ГРИЦЕНКО також констатував, що “в Україні влади немає, а від демократії залишилися процедурні форми”.

“У нас є начебто вибори, які начебто ніхто не фальсифікує. Є начебто свобода слова, коли на будь-які оприлюднені факти порушення закону не звертають уваги ні правоохоронні органи, ні влада. У нас є нібито судочинство, якого насправді не існує без хабара”, - заявив він і підкреслив, що демократія – це, перш за все, дотримання прав и закону, а в Україні, навпаки, панує тотальна корупція.

Кандидат на пост Президента закликав владу і суспільство “схаменуться заради себе і майбутнього”.

“Шанс на позитивні зміни дарують вибори голови держави”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО і закликав співвітчизників “піднятися, нарешті, з диванів і 17 січня проголосувати за власне майбутнє, обрати людину, яка гідна керувати державою і, нарешті, зробити владу моральною та ефективною”.