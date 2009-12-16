Гриценко пропонує не демонізувати Росію

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про необхідність нормалізації відносин між Україною і Російською Федерацією на засадах рівноправності.

“Відносини України та Росії можуть бути щирими та рівноправними. Не треба демонізувати Росію”, - заявив політик в ефірі тернопільського телебачення, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він погодився, що Росія іноді дуже агресивно та наполегливо просуває свою політику. Але запропонував визнати, що Україна діяла б так само, якби чітко визначила свої стратегічні інтереси та захищала їх.

Покращити ж нинішні відносини між двома країнами, на думку політика, можна буде лише тоді, коли Україна стане спроможною виконувати свої міжнародні договірні зобов’язання.

Втім, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що такі зобов’язання та договори мають, перш за все, бути вигідними для України. “Інакше виникають ситуації як з газовими угодами, які загрожують нашим інтересам”, - зауважив він.

А.ГРИЦЕНКО запевнив, що і Україна, і Росія, попри всі проблеми, можуть ефективно та взаємовигідно працювати на партнерській основі. Як приклад він навів свою співпрацю з міністром оборони РФ під час, коли сам очолював українське військове відомство.

“У нас не було жодних конфліктів навколо Чорноморського флоту, навчань або інших питань. Ми керувалися принципами рівноправності, і наші відносини були взаємовигідними як для України, так і для Росії”, - сказав кандидат у Президенти.

Також А.ГРИЦЕНКО зазначив, що з Росією можна працювати лише тоді, коли в українських Президента, прем’єр-міністра та парламенту буде єдина позиція з кожного питання. “Розрізненість поглядів робить Україну слабкою і дозволяє іншим країнам нами керувати”, - пояснив політик.