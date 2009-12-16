Єхануров думає, що українців зачарували телешоу

Юлія Тимошенко виявилася непідготовленою для посади прем’єр-міністра. У цьому переконаний член Президії політради «Нашої України» Юрій Єхануров.

В інтерв’ю «Главкому» політик зазначив, що на цих виборах країна дасть оцінку повторному прем’єрству Тимошенко. «Вона вже два рази обвалила економіку. Я думаю, більше шансів це зробити у неї не буде», - наголосив Єхануров.

«Сучасне управління вимагає командних дій. У нас країна рік живе без міністра фінансів. Ми через ці постійні телевізійні шоу як зачаровані. Час би зупинитися й усвідомити: ми рік живемо без міністра фінансів! Як це може бути в принципі?», - наголосив Єхануров.

При цьому він підкреслив, що Україні буде важко виходити з кризи: «Українські проблеми нашарувалися на світову кризу». «Ручне керування економікою країни, яке ми маємо сьогодні, фактично знищує основу для створення нових робочих місць. Збір податків уже майже на квартал наперед призвів до того, що бізнес не вірить владі. Замість того, щоб базікати про боротьбу з корупцією, треба повертати ПДВ», - наголошує екс-прем’єр-міністр України.

Також він зауважив, що безробіття буде однією з головних проблем наступного року. «У нас зараз реально в країні близько двох мільйонів безробітних. Мабуть, близько мільйона чоловік - на заробітках за кордоном», - додав Єхануров.