З Тернопільського замку знімуть плакат «Юля – наш президент!»

ОДА наказала демонтувати з Тернопільського замку плакат із написом «Юля – наш президент!»

Управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації дало вказівку інспекції архітектурно-будівельного контролю демонтувати з Тернопільського замку плакат із написом «Юля – наш президент!».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління Олег ЗАЛІЩУК.

За його словами, з управлінням ніхто не погоджував розміщення цього плакату на пам’ятці архітектури національного значення, а відтак його поява на замку суперечить чинному законодавству.

«Ми не давали погодження на розміщення цього плакату, та й не дамо нікому, бо замок XVIII століття – це історія, а не місце для політичної агітації», – наголосив О.ЗАЛІЩУК.

Тим часом, комісія Тернопільської обласної ради з питань культури та духовності у зв’язку із появою плакату на замку сьогодні звернулася до прокуратури з вимогою встановити тих, хто розмістив плакат, а також зобов’язати їх зняти агітаційну продукцію зі стін замку.

«За рішення звернутися у прокуратуру усі члени комісії, які представляють різні партії, проголосували одноголосно. Адже це пам’ятка архітектури. Такої зухвалості собі ніхто не дозволяв за усі 19 років Незалежності», – заявив голова депутатської комісії Михайло ТИМОШИК.

Він додав, що у своєму зверненні члени комісії також вимагають покарати винних, «щоб ці особи понесли відповідальність».

Як повідомив на прес-конференції 14 грудня голова обласної організації ВО «Батьківщина» Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ, плакат на замку із власної ініціативи вирішили розмістити працівники спортивної школи олімпійського резерву з греко-римської боротьби, яка розташована у замку. «На зборах трудового колективу вони прийняли рішення підтримати на президентських виборах Юлію ТИМОШЕНКО. І як вияв своєї позиції розмістять на своєму приміщенні плакат», - анонсував появу банера В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Відповідний плакат з’явився на замку 14 грудня.