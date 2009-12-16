У БЮТ готові долати чергове вето від Ющенка

Якщо Президент застосує вето до закону про спрощення умов ведення бізнесу, Верховна Рада його подолає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Цей закон, з ухваленням якого я ще раз вітаю підприємців, пройшов весь шлях вдосконалення. Він вже п`ять разів розглядався у Верховній Раді, ми пропрацювали сотні поправок депутатів, провели серію круглих столів», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. Вона висловила надію на те, що Президент «виконає свої обов`язки перед бізнесом і все ж таки підпише цей закон». «Якщо ж цього не трапиться – ми готові йти на подолання вето. Тим паче, що закон одержав більше трьохсот голосів», - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня, парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні».

За ухвалення в цілому закону проголосували 349 народних депутатів із 432, зареєстрованих в сесійному залі.

Законом закріплюється практика довгострокової оренди державного і комунального майна терміном не менше 5 років. Знижуються вимоги до мінімального статутного фонду, скорочується кількість діяльності, що ліцензується, збільшуються терміни дії ліцензій. Закон вводить в дію принцип «мовчазної згоди».