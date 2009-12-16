ЦВК зареєструвала 13 російських спостерігачів
22:10, 16 грудня 2009Політика
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Від автономної некомерційної організації
Центральна виборча комісія зареєструвала 13 російських спостерігачів за виборами Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.
Зареєстровано 13 громадян Російської Федерації спостерігачами на виборах Президента України від автономної некомерційної організації «Міжнародна організація із спостереження за виборами «CIS-EMO».
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