ЦВК зареєструвала 13 російських спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала 13 російських спостерігачів за виборами Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.

Зареєстровано 13 громадян Російської Федерації спостерігачами на виборах Президента України від автономної некомерційної організації «Міжнародна організація із спостереження за виборами «CIS-EMO».