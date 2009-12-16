Ющенко впевнений у своїй перемозі на виборах
23:25, 16 грудня 2009Політика
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"Тому що є ви, і вас таких мільйони"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений у своїй перемозі на президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Конгресі української інтелігенції у Переяслав-Хмельницькому Київської області.
«Очевидно, що я переможу. Тому що є ви, і вас таких мільйони, які розуміють, задля чого завтра повинне сходити над українською землею», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до представників інтелігенції.
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