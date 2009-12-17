Тимошенко відбула на Чернігівщину
Одноденна робоча поїздка
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою у Чернігівську область.
Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО відвідає місто Бобровиця, де планує взяти участь в урочистих заходах з нагоди введення в експлуатацію і заселення житлового будинку, а також у відкритті Бобровицького хлібозаводу.
Голова уряду планує також поспілкуватися з представниками територіальних громад Бобровицького, Прилуцького і Ніжинського районів.
Ю.ТИМОШЕНКО має намір зустрітися з викладачами і курсантами Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань.
У Чернігові Ю.ТИМОШЕНКО також планує поспілкуватися з представниками територіальної громади міста.