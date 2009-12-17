У Генпрокуратурі «трясуть» заступників Медведька

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ініціював повторну перевірку діяльності заступників генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА і Віктора КУДРЯВЦЕВА.

Також на прохання комітету зараз проводиться перевірка стосовно вже звільненого заступника генпрокурора Олександра ШИНАЛЬСЬКОГО і прокурора Київської області Олександра ГАРДЕЦЬКОГО, пише газета «Коммерсант-Украина»(№ 221 від 17 грудня).

Як повідомляє видання, вчора голова парламентського комітету Віктор ШВЕЦЬ надіслав лист генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ з проханням «у стислі терміни провести перевірку неправомірної діяльності» заступника генпрокурора Р.КУЗЬМІНА. Як зазначає В.ШВЕЦЬ, у розпорядженні комітету є інформація про участь Р.КУЗЬМІНА в «незаконному будівництві, вирубуванні лісу і завданні шкоди навколишньому середовищу під час проектування і реконструкції ним будинку на території комплексу відпочинку Пуща-Водиця».

За інформацією «Коммерсанта», дані про порушення з боку В.КУДРЯВЦЕВА, Р.КУЗЬМІНА і О.ШИНАЛЬСЬКОГО, а також О.ГАРДЕЦЬКОГО надходили до профільного комітету впродовж кількох останніх місяців.

«У зверненні йдеться про незаконні операції з нерухомістю, що проводяться керівниками ГПУ, хабарництво, рейдерські захоплення, а також містяться факти проведення кадрової політики в ГПУ, «заснованої на фактичному продажу чи даруванні посад», - констатує газета.

Видання нагадує, що «інформація про зловживання кожного з названих прокурорів вже прямувала до ГПУ для проведення перевірки, проте депутати залишилися незадоволені відповідями Генпрокуратури, яка зазначала, що «підстав для вживання заходів реагування не вбачається» і направлені дані «не знайшли об`єктивного підтвердження».

«Як видно з відповідей на наші листи, підрозділи Генеральної прокуратури та її посадовці, яким Ви доручаєте перевірку, належному аналізу такі звернення не піддають і всі можливі способи встановлення дійсного стану речей не використовують», – говориться в іншому листі В.ШВЕЦЯ на ім`я О.МЕДВЕДЬКА від 11 грудня, яке є в розпорядженні редакції «Коммерсанта».

У цьому документі голова комітету просить генпрокурора особисто проаналізувати матеріали перевірок стосовно його заступників Р.КУЗЬМІНА і В.КУДРЯВЦЕВА і в стислі терміни завершити перевірку звернень комітету стосовно О.ГАРДЕЦЬКОГО і О.ШИНАЛЬСЬКОГО.

«Користуючись нагодою, інформую Вас про те, що члени комітету вважають за необхідне ініціювати питання про заслуховування на сесії Верховної Ради інформації генерального прокурора про стан законності в державі й заходи щодо запобігання корупції у вищому керівництві Генеральної прокуратури», - говориться в листі.