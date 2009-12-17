Тимошенко вважає, що 13 - дуже сильна цифра

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена розміщенням її прізвища у виборчому бюлетені для голосування на президентських виборах 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам, коментуючи рішення Центральної виборчої комісії про затвердження форми і змісту виборчого бюлетеня.

«Оскаржувати це рішення ми не будемо. До речі, Ісус Христос і 12 апостолів - теж цифра 13. Я думаю, що це дуже сильна цифра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи те, що її прізвище як кандидата у президенти буде розміщено у виборчому бюлетені під №13.

Водночас вона сказала, що не схильна перебільшувати роль цієї цифри у своєму політичному житті.

«Просто треба мати великий дух, велике натхнення, і робити так, щоб добро перемагало зло. Це саме головне, тому що, по суті, ця боротьба, яка відбувається у людстві, це боротьба добра і зла. І я думаю, що на цей раз добро остаточно переможе, переможе в Україні», - пояснила вона.

«Будь-які випробування треба мужньо долати, і тоді ніякі цифри не будуть важливі», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.