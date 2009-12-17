Безсмертний: яка різниця, що красти – шапки чи мільярди кубів газу?!

Ющенко з точки зору політики - молода людина і у нього колосальні політичні перспективи. Таку думку в ефірі Радіо ЕРА висловив керівник Центрального виконкому «Нашої України», перший заступник керівника виборчого штабу Ющенка Роман Безсмертний.

«Я хочу сказати всім, - і тим, хто часто переглядає рейтинги: зарано ви списуєте Ющенка як політичного гравця – і на нинішніх виборах, і в перспективі», - цитує Безсмертного офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка. Відповідаючи на запитання щодо історії політичних стосунків Тимошенко і Ющенка, Безсмертний сказав: «Спочатку Юлії Володимирівні потрібні були обійми, щоб потім в цих обіймах задушити. І слава Богу, що ми вчасно зрозуміли, хто є хто у цій історії».

«Тимошенко, «упавши на хвіст» лідерові суспільної підтримки Ющенку, спочатку отримала собі рейтинги, паразитуючи на його рейтингу, а потім почала звинувачувати його у своїх невдачах», - наголосив керівник Центрвиконкому «Нашої України».

На запитання, чи не додає його критика в бік Тимошенко політичних балів Януковичу, Безсмертний відповів, що не бачить між ними різниці. «Яка різниця, що красти – шапки чи мільярди кубів газу? – сказав він. - Я не хочу робити вибір між Тимошенко і Януковичем. Мій вибір інший, я буду голосувати за Ющенка».