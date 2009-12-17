«Антидитячі» рішення Шевченківської райради прокуратура вимагає відмінити

Прокуратура Києва вимагає відмінити низку рішень Шевченківської районної ради, що стосуються протизаконної приватизації приміщень шкіл і дитячих клубів, а також ЖЕКів.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця депутат від БЮТ Тетяна Донець опублікувала відкритий лист про протизаконну приватизацію в столиці. Політика підтримали багато народних депутатів, які направили в Київську прокуратуру відповідні запити.

Вивчивши документи, прокуратура опротестову і вимагає відмінити рішення про продаж:

- приміщення в будівлі «Зеленого театру» на проспекті Перемоги 84-а, де була розташована Державна дитяча хореографічна студія українського танцю «Барвіночок»;

- приміщення спального корпусу школи-інтернату для дітей-інвалідів №8 по вулиці Лук`яновська 29-а;

- приміщення, де розташовані майстерні ОШ№24 по вулиці О.Теліги 15а;

Рішення Шевченківської райради прокуратура розцінює як аморальне і таке, що суперечить вимогам чинного законодавства, а також таке, яке порушує право дітей на достатній фізичний, інтелектуальний, моральний, культурний і духовний розвиток.

Також прокуратура вимагає відмінити незаконне рішення Шевченківської райради, що стосується приватизації приміщень ЖЕКів району.

Питання про приватизацію ЖЕКів на сесію було внесене з голосу, не пройшовши профільної комісії. Загальна площа об`єктів - близько 15 тис.кв.м.