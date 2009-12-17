20 найбільших досягнень України в 2009 році

Тижневик “Коментарі:” визначив 20-ть найбільших досягнень України у 2009 році.

Зокрема, досягненням в законодавстві тижневик називає набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства». Одна з головних ідей нового закону - захист прав міноритарних акціонерів (насамперед тисяч українців, що стали співвласниками підприємств у результаті ваучерної приватизації). Цьому сприяють норми, що встановлюють прозорі правила перерозподілу власності усередині акціонерного товариства.

У боротьбі з корупцією – вирок суду відносно першого великого мера-хабарника.

“Коментарі:” нагадують, що мер м. Балаклеї Харківської області Олександр КИЯНИЧЕНКО, за твердженням МВС, вимагав від підприємця 250 тис. дол. (1,7 млн. грн.) за виділення земельних ділянок під житлове будівництво і для ведення сільського господарства. Його затримали наприкінці січня при передачі першої частини хабара в сумі 900 тис. грн. На початку жовтня обласний апеляційний суд засудив його до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Загалом же, співробітники УБОЗ і департаменту держслужби боротьби з економічною злочинністю МВС України за 11 місяців 2009 року виявили 270 випадків хабарництва із сумою хабара вище 30 тис. грн.

Соціальна політика - народжуваність випередила смертність відразу в п’яти регіонах.

Так, станом на грудень у п’яти регіонах народжуваність випереджає смертність. За одинадцять місяців 2009 року такі показники зафіксовані у Волинській (на 6,09%), Закарпатській (на 15,64%), Івано-Франківській (на 0,02%), Рівненській (на 14%) областях і в Києві (на 13,54%). (Попередні дані Мінюсту). І хоча в цілому по країні смертність, як і раніше, перевищує народжуваність, та розрив між цими двома величинами поступово зменшується. Протягом 2004–2005 років це співвідношення становило 1 до 1,7, а за підсумками цього року є всі шанси вийти на показник 1 до 1,25.

Освіта - посилено вимоги до акредитації вищих навчальних закладів.

Кабінет міністрів затвердив зміни до Положення «Про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямків підготовки й спеціальностей у навчальних закладах».

Віднині, виш може одержати IV рівень акредитації, якщо не менше двох третин напрямків підготовки за спеціальностями ВНЗ акредитовані за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Крім того, у виші за останні п’ять років повинні бути видані підручники із грифом МОН авторства не менше 20% від загальної кількості науково-педагогічного складу навчального закладу. Кількість наукових статей, монографій, патентів чи свідоцтв про авторські права повинні становити не менш ніж 50% від загальної кількості науково-педагогічного складу. У навчальному закладі повинна працювати аспірантура із трьох і більше спеціальностей і не менш ніж за трьома спеціальностями повинна бути створена спеціалізована вчена рада. Міністерство освіти й науки розраховує, що ці норми дозволять позбавитися від принаймні третини вишів, де якість освіти залишається низькою.

Медицина - новий спосіб лікування немовлят від вроджених пороків серця.

Лікарі Науково-практичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України винайшли й застосували методику, суть якої полягає у використанні пуповинної, а не донорської крові під час кардіохірургічної операції. Це дозволяє вберегти ослаблене недугою маля від можливих інфекцій, що потрапили б від донора, або негативних реакцій у випадку несумісності з донорською кров’ю.

Наука - п’яти українським університетам надано статусу дослідних.

Це - національні університети «Києво-Могилянська академія» і «Острозька академія», Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Львівський національний університет імені Івана Франка й Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Всі вони одержать додаткове фінансування на розвиток матеріально-технічної бази, створення науково-навчальних центрів, підвищення вдвічі заробітної плати наукових і науково-педагогічних кадрів.

Технології - детальне зображення атома.

Вчені з Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» першими у світі отримали детальне зображення атома. Вони розробили спеціальну методику, що дозволила багаторазово збільшити розширення електронного мікроскопа. До цього всі фотографії, які робили інші вчені у світі, були розмитими, відзначають «Коментарі:».

Зовнішня торгівля - негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу зменшилось удесятеро.

За даними Держкомстату, за дев’ять місяців цього року негативне сальдо склало трохи більше 1 млрд. доларів, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник був на рівні 10,2 млрд. доларів.

За прогнозами експертів на наступний рік, сальдо зовнішньої торгівлі товарами й послугами може стати позитивним, склавши близько 1,5 млрд. доларів, зазначає тижневик.

Металургія - металурги знайшли спільну мову.

Кризовий рік зробив майже неможливе: якщо не помирив, то принаймні змусив усіх основних учасників українського гірничо-металургійного комплексу (ГМК) зробити крок назустріч один одному, вважають «Коментарі:». Компроміс між традиційно конфліктуючими власниками рудовидобувних і сталеплавильних підприємств, а також меморандум між ними й урядом дозволив вітчизняному ГМК зберегти конкурентоспроможність на світовій арені й розширити ринки збуту продукції. Конкурентоспроможна ціна на метал дозволила українським підприємствам знову вийти на ринок найбільшого виробника сталі у світі — Китаю (уперше з 2005 року), туди ж пішов і надлишок рудної сировини на внутрішньому ринку.

Оборонна промисловість - найбільший військовий контракт.

Україна підписала з Іраком договір про поставки військової техніки на суму більш як 550 млн. дол. Це найбільший контракт за роки незалежності України. Протягом трьох-трьох з половиною років Україна поставить до Іраку понад 400 бронетранспортерів БТР-4, десять літаків Ан-32, а також надаватиме послуги з ремонту й модернізації авіаційної техніки.

Інвестиції - зростання прямих іноземних інвестицій.

Інвестиційний сплеск припав на другий квартал нинішнього року. За даними Держкомстату, обсяг вкладень нерезидентів в українську економіку в цей період збільшився вдвічі, порівняно з «мертвим сезоном» січня-березня. Починаючи з літа, спостерігалося хоч і не значне, але стабільне зростання обсягів іноземних інвестицій. Якщо за підсумками шести місяців обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 6,6%, то за підсумками дев’яти місяців - на 8,3% і станом на 1 жовтня становив 38 млн. 591,6 доларів.

Газопостачання - усунення газових посередників.

На думку тижневика, найгучнішим досягненням 2009 року для газової промисловості стала відмова від залучення компанії-посередника RUE в організації імпорту газу. Це дозволило «Нафтогазу України» менше ніж за рік створити ДП «Укравтогаз», ДП «Нафтогазмережі» і розпочати прийняття на свій баланс дюжини державних ТЕЦ. Головний позитив цих реформ — збільшення капіталу держмонополії, що дасть їй додаткову стабільність і можливість залучати кредити.

Енергозбереження - Україна скористалася можливостями Кіотського протоколу, продавши Японії та Іспанії свої квоти на викид парникових газів.

У березні 2009 року Україна підписала договір з Японією про продаж 30 млн. одиниць викидів вуглекислого газу. За інформацією Національного агентства екологічних інвестицій, сьогодні на валютних рахунках Держказначейства знаходиться 290 млн. євро, отриманих від цієї угоди. Наприкінці листопада Кабмін схвалив продаж 3 млн. одиниць викидів Іспанії. Уряд очікує отримати від цієї угоди від 25 до 30 млн. євро, надходження яких очікується наприкінці грудня.

Авіапромисловість - військово-транспортний літак Ан-32 став «хітом» збройових угод.

15 червня в Нью-Делі український держпосредник, компанія «Спецтехноекспорт» і Міністерство оборони Індії підписали контракт на загальну суму 397,7 млн. дол. на капітальний ремонт, переустаткування і продовження ресурсу 105 літаків Ан-32 індійських ВПС. Зараз в експлуатації ВПС Індії найбільший парк літаків Ан-32, поставка яких до цієї країни здійснювалася на початку 1980 р.

Іншою вагомою підмогою для галузі має стати виконання контракту на будівництво й поставку шести літаків Ан-32 до Іраку на суму понад 80 млн. дол..

Космос - підтверджено статус космічної держави.

На міжнародному конгресі з астронавтики, який відбувся 12–17 жовтня в Республіці Корея, науково-технічним проривом 2009 року визнали міжнародний космічний проект «Морський старт», у якому беруть участь американська аерокосмічна компанія Воеіng, українські КБ «Південне» і ВО «Південьмаш» (Дніпропетровськ), російська ракетно-космічна корпорація «Энергия» і норвезька суднобудівна компанія Кvаеrner. З 1999 до жовтня 2009 рр. за допомогою триступінчастої ракети-носія «Зеніт-3SL», спроектованої в КБ «Південне», було виведено на геостаціонарні орбіти 28 космічних апаратів. Колектив розробників ракети отримав держпремію України в галузі науки й техніки за 2009 рік.

Сільське господарство - аграрна галузь виявилася набагато стійкішою до негативних процесів в економіці, ніж очікувалося.

Протягом 2009 року сільське господарство було фактором макроекономічної стабілізації, залишаючись єдиним із секторів, що демонстрував стабільне зростання. Позитивна динаміка приросту валової продукції залежно від місяця коливалася в межах від 0,1 до 3,8%. Зернові й олійні культури експортувалися рекордними темпами, а географія зовнішніх ринків розширювалася, зокрема, розпочалися поставки до Японії і Кореї, відзначають «Коментарі:».

Бюджет - місцеві бюджети стануть незалежними.

2009 рік ознаменувався початком масштабного процесу перегляду міжбюджетних відносин. Суть бюджетної реформи зводиться до двох головних положень. По-перше, пряма верстка сільських і селищних бюджетів (їх повинен затверджувати парламент). Це позбавить керівництво дрібних населених пунктів від необхідності виступати в ролі прохачів грошей в області. По-друге, це зарахування до місцевих бюджетів частини податкових надходжень, які зараз спрямовуються до державного бюджету. При цьому на місцеву скарбницю покладаються додаткові обов’язки з фінансування видаткових статей.

Церква - православні церкви розпочали діалог.

Уперше за увесь час розколу в українському православ’ї УПЦ МП і УПЦ КП розпочали офіційні переговори. 9 вересня синод УПЦ МП вирішив створити робочу групу для підготовки діалогу з УПЦ КП. І вже 2 жовтня відбулася перша офіційна зустріч робочих груп, сформованих синодами двох церков.

Інтернет - кількість користувачів Інтернету за рік зросла більш як на півтора мільйона осіб.

Відповідно до результатів дослідження, проведеного компанією GfK Ukraine, кількість громадян, охоплених Всесвітньою павутиною, восени 2009 року склала 8,25 млн. унікальних користувачів. Це на 1,613 млн. більше аналогічного показника осені-2008. За підсумками 2007 року кількість користувачів становила 6,3 млн., збільшившись за рік на 400 тис. осіб. До цього показники приросту були ще менші – у середньому 150–250 тис. на рік.

Арт-ринок - ПДВ і мита на ввіз до України культурних цінностей будуть скасовані.

Державна служба з контролю над переміщенням культурних цінностей розробила законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Це один із небагатьох випадків, коли ініціатива в галузі культурної політики зустріла однозначне схвалення чиновників, експертів і представників культурного середовища, відзначає тижневик «Коментарі:».

Дотепер громадяни, які ввозять до України предмети мистецтва для особистого користування або передачі музеям, зобов’язані сплачувати ПДВ від їхньої вартості, а також мита. В законопроекті передбачається скасувати сплату ПДВ, а також інших податків і мит на ввезення до країни культурних цінностей.

Спорт - перемоги у боксі, дзюдо й фехтуванні.

Жіноча збірна з фехтування виграла командне золото на чемпіонаті світу, який проходив у турецькій Анталії 30 вересня-8 жовтня. 27 серпня в голландському Роттердамі на чемпіонаті світу із дзюдо перше для України золото в цьому виді спорту завоював Георгій ЗАНТАРАЯ. Віталій КЛИЧКО тричі захистив титул чемпіона за версією WBC. Володимир КЛИЧКО в 2009 році виграв один бій - 20 червня - проти Руслана ЧАГАЄВА. Цією перемогою Володимир одночасно захистив титули чемпіона за версією IBF (сьомий захист), чемпіона за версією WBO (третій захист), чемпіона за версією IBO (сьомий захист).