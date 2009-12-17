Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Версія компанії TNS

26,3% українців готові підтримати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента. Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного компанією TNS. Друге місце посідає лідер БЮТ, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, за неї готові проголосувати 18,6% виборців. Екс-голову Національного банку України Сергія ТІГІПКА готові підтримати 5,6% опитаних, чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА – 4,2%, народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА – 4,1%, голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА – 3,1%, лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА – 2,3%, народного депутата Анатолія ГРИЦЕНКА – 1,2%, лідера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 1,1%. Усі інші кандидати набирають менше 1% підтримки виборців. Проти всіх мають намір проголосувати 7,8% опитаних, не збираються голосувати – 6,1%, не визначились – 18,8%. Опитування проводилось з 7 по 14 грудня, опитано 1200 респондентів, похибка вибірки не перевищує 3%.

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