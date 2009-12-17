Помер Іван Васильович Сподаренко

Помер народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Іван СПОДАРЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

“Пішов із життя Іван Васильович СПОДАРЕНКО - український журналіст і політик, член Спілки письменників України, - говориться в повідомленні. - Великий патріот, який усе своє життя вірно служив українській ідеї, зробив значний внесок у розбудову журналістики у нашій країні, усіма силами сприяв здобуттю незалежності України та розбудові Української держави”.

* * *І.СПОДАРЕНКО народився 23 січня 1931 у с. Стольне Менського району Чернігівської області. У 1957 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю журналіст.

Свій творчий шлях розпочав у чернігівській газеті «Шлях перемоги». Потім були газети «Червоний прапор», «Радянська Волинь», «Зоря Полтавщини».

З листопада 1973 року – редактор, а пізніше – головний редактор народної газети «Сільські Вісті».

Народний депутат України 4-го та 5-го скликання від СПУ.

Народний депутат України 6-го скликання від блоку «Наша Україна - Народна самооборона».

23 січня 2006 року указом Президента України йому присвоєне звання Героя України.