Тимошенко очолила Top-200 впливових українців

Прем’єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО очолила рейтинг журналу “Фокус” “200 найвпливовіших українців 2009 року”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила в.о. головного редактора тижневика “Фокус” Катерина ГЛАЗКОВА, презентуючи вже третій щорічний рейтинг 200 найвпливовіших людей в Україні.

Другу позицію у вказаному рейтингу зайняв лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, який піднявся на дві сходинки, порівняно з минулорічним місцем. На третьому та четвертому місцях перебувають Президент України Віктор ЮЩЕНКО та бізнесмен Рінат АХМЕТОВ відповідно. Замикає п’ятірку найвпливовіших людей бізнесмен Віктор ПІНЧУК. На шостому місці рейтингу – бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, порівняно з рейтингом 2008 р., піднялась на 15 сходинок і зайняла 7-ме місце.

Восьме та дев’яте місця – за спікером Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Водночас редакція тижневика відзначила найбільший “прорив” цього року кандидата на пост Президента України Сергія ТІГІПКА, який, повернувшись у велику політику, піднявся відразу на 45 позицій і закрив десятку найвпливовіших українців у 2009 р.

Пояснюючи ці позиції рейтингу, зокрема, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, К.ГЛАЗКОВА зазначила, що цього року “Фокус” проводив рейтинг найвпливовіших людей столиці і “виявилось, що кожний другий у столичній владі – це родич або дуже близька до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО людина, а звідси й така висока позиція в рейтингу”.

За словами К.ГЛАЗКОВОЇ, головним фактором, який дав можливість В.ЛИТВИНУ бути включеним у першу десятку рейтингу, стало його висунення кандидатом у президенти .

В.УЛЬЯНЧЕНКО в ТОР-10 потрапила завдяки призначенню главою Секретаріату Президента України.

За словами К.ГЛАЗКОВОЇ, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ посилив свої позиції цього року у різних сферах, в т.ч. на ринку нафти, придбав пакет акцій телеканалу “1+1”, що й дало йому одне з перших місць рейтингу.

В.ПІНЧУК потрапив у першу п’ятірку рейтингу зважаючи на те, що створив офіційний медіа-холдинг, у кризовий час має досить успішний бізнес, займається благодійністю і витрачає кошти на арт-проекти, а також допоміг визволити з піратського полону екіпаж судна “Фаїна”.

Говорячи про четверте місце Р.АХМЕТОВА у рейтингу, К.ГЛАЗКОВА зазначила, що найголовнішим фактором стало те, що цього року він відкрив сучасний стадіон у Донецьку.

В.ЯНУКОВИЧ, за її словами, проявив цього року рішучість, відмовився від коаліції і самостійно бере участь у виборах Президента.

Закриває рейтинг, тобто посідає 200-те місце у рейтингу журналу “Фокус”, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.

З повним рейтингом найвпливовіших людей України можна ознайомитись у 51-му випуску журналу, що надійде в продаж завтра, 18 грудня або на сайті видання www.focus.ua.

Як зазначила К.ГЛАЗКОВА, були визначені 5 головних критеріїв, за якими складався рейтинг. Це близькість до прийняття державних рішень, родинні зв’язки або наявність вигідних знайомств та масштаби бізнесу. У контексті останніх політичних подій на місце у рейтингу впливав також фактор президентських виборів та роль учасників у виборчій кампанії.

“Саме тому у ТОР-10 рейтингу опинились відразу п’ять кандидатів у президенти”, - додала К.ГЛАЗКОВА.

За її словами, ще одним важливим фактором, який значно підняв позиції окремих учасників рейтингу, була наближеність їх до великих національних проектів, зокрема, підготовки України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Коментуючи рейтинг, в.о. головного редактора видання зауважила, що найбільші ривки у підвищенні своїх позицій, крім С.ТІГІПКА, також зробили голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ, народний депутат, начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ, голова фонду “Антиснід” Олена ФРАНЧУК, президент НАН України Борис ПАТОН та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС. Найбільше падіння позицій у рейтингу журналу, за словами К.ГЛАЗКОВОЇ, відбулося, зокрема, у колишнього глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ та бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

Довідка УНІАН. “Фокус” виходить накладом 37 тис. примірників. Серед регулярних ексклюзивних рейтингів журналу: 200 найвпливовіших українців, 150 найбагатших людей України, 100 найвпливовіших жінок України, найкращі міста для життя в Україні, найуспішніші зірки шоу-бізнесу.