"Молодий рух" приніс Януковичу лоток яєць

Представникам Львівської крайової організації «Молодий Народний Рух», які біля театру ім. М.Заньковецької у Львові зустрічали кандидата в президенти, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, працівники міліції завадили провести акцію протесту, поламавши банери з прапорами.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 15 членів Львівської крайової організації «Молодий Народний Рух» зустрічали лідера Партії регіонів з лотком яєць, плакатами та прапорами. На плакатах були написи «Янукович, пам’ятай про Івано-Франківськ 2004!» та «Всім тюрмам – нові грати! В.Ф.Янукович».

«Ми не збиралися жбурляти яйцями у Віктора ЯНУКОВИЧА, а лише хотіли нагадати про події в Івано-Франківську п’ятирічної давнини та підкреслити, що заяви деяких політиків від Партії регіонів про те, що жителі Західної України і Львівщини, зокрема, нібито стали прихильніше ставитись до ЯНУКОВИЧА є неправдивими», - розповів кореспонденту УНІАН, учасник акції, голова Львівської міської організації «Молодий Народний Рух» Ігор МАРТИНЮК.

Він зазначив, що на переконання «молодорухівців», п’ять років тому В.ЯНУКОВИЧ позиціонував себе як кандидат, що відстоює російську мову як другу державну, пропагує політику найтіснішого зближення з Росією, збереження “кучмістського режиму”.

«Тоді це викликало справедливе обурення та несприйняття серед галичан. Сьогодні ж передвиборчі гасла ЯНУКОВИЧА абсолютно не змінились. Більше того, його оточення, окрім одіозних фігур на кшталт ТАБАЧНИКА, АЗАРОВА чи КЛЮЄВА поповнилось ще й ШУФРИЧЕМ, та іншими скандальними особами. Ми чітко розуміємо, що за популістськими гаслами криється намагання команди ЯНУКОВИЧА довести до кінця те, що їм завадив зробити народ України в 2004 році – повністю розділити між собою усі ресурси країни, здавши її Кремлю», - зазначив у коментарі І.МАРТИНЮК.

Він також наголосив на тому, що їх обурила поведінка працівників міліції у даній ситуації.

«Ми обурені поведінкою наших правоохоронних органів, які замість того, щоб захищати своїх громадян, поводяться з нами, таким чином. Якщо сьогодні, під час мирних акцій протесту нам викручували руки та жбурляють нашими прапорами, то що ж буде, коли людина, яку сьогодні захищає міліція таким ганебним чином, прийде до влади?», - зазначив І.МАРТИНЮК.