Ющенко сьогодні - на Вінниччині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Вінницької області.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у рамках робочої поїздки глава держави ознайомиться з роботою Вінницького державного аграрного університету та поспілкується зі студентами та викладацьким колективом закладу.

Трансляцію заходу, який розпочнеться о 12.50, у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

У Вінницькій області глава держави також відвідає два дитячі будинки сімейного типу.