Ющенко сьогодні - на Вінниччині
08:59, 18 грудня 2009Політика
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Глава держави відвідає два дитячі будинки
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Вінницької області.
Як повідомляє прес-служба Президента України, у рамках робочої поїздки глава держави ознайомиться з роботою Вінницького державного аграрного університету та поспілкується зі студентами та викладацьким колективом закладу.
Трансляцію заходу, який розпочнеться о 12.50, у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».
У Вінницькій області глава держави також відвідає два дитячі будинки сімейного типу.
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