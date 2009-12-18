Ющенко сьогодні - на Вінниччині

08:59, 18 грудня 2009
Політика
1203 0

Глава держави відвідає два дитячі будинки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Вінницької області.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у рамках робочої поїздки глава держави ознайомиться з роботою Вінницького державного аграрного університету та поспілкується зі студентами та викладацьким колективом закладу.

Трансляцію заходу, який розпочнеться о 12.50, у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

У Вінницькій області глава держави також відвідає два дитячі будинки сімейного типу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter