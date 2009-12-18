Комуністи нарили компромат на міністра юстиції?

Верховна Рада України направила запит народного депутата Вікторії ДЕМ’ЯНЧУК (фракція КПУ) до першого заступника міністра внутрішніх справ та генерального прокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит був сьогодні оголошений головуючим на засіданні парламенту першим заступником голови ВР Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Зокрема, В.ДЕМ’ЯНЧУК вважає, що М.ОНІЩУК має бути притягнений до кримінальної відповідальності у зв’язку з “вчиненням ним злочинних діянь, спрямованих на привласнення нерухомого майна в Форосі Автономної Республіки Крим”.