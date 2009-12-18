Убивати Тимошенко приїжджав кілер з-за кордону

Начальник особистої охорони Юлії ТИМОШЕНКО Олександр Б-КО називає чинного прем’єр-міністра України «залізною жінкою», яка не боїться, незважаючи на щонайменше 6-7 зафіксованих випадків серйозної загрози її життю.

Про особливості 12-річної роботи із Ю.ТИМОШЕНКО майор розповів в інтерв’ю газеті «Комсомольськая правда в Украине»,опублікованому сьогодні.

Головний охоронець Ю.ТИМОШЕНКО зізнався, що за його практику роботи з лідером БЮТ було, мінімум, 6-7 серйозних випадків загрози її життю. Майор розповів про те, що охоронці навіть володіли інформацією про дату та час можливого замаху на Ю.ТИМОШЕНКО з боку кілера, який прибув із-за кордону. Найбільш напруженої ситуація, на його думку, була під час Помаранчевої революції у 2004 році.

«Одного разу я підійшов і сказав: Юлія Володимирівна, давайте будемо більш обережними…. А вона мені відповіла: Саша, подивися на цей Майдан, подивися на людей… Тут нічого поганого трапитися не може…», - розповів офіцер про свою розмову з Ю.ТИМОШЕНКО 5-річної давнини.

Також він розповів, як одного разу лідер БЮТ зізналася, що втомилася боятися.

«Думаю, їй все-таки страшно, як будь-якій нормальній людині. Але при цьому вона все-таки не боїться», - припустив Олександр.