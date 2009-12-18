Гриценко: час Ющенка, Тимошенко і Януковича минає

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний: якщо главою держави стане Юлія ТИМОШЕНКО або Віктор ЯНУКОВИЧ – на Україну очікують старі проблеми і нові вибори через рік-два. Про це він заявив під час зустрічі з громадськістю в Житомирі, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

“Якщо у другому турі переможе Ю.ТИМОШЕНКО чи В.ЯНУКОВИЧ, і хтось з цих двох стане Президентом – на нас очікують старі проблеми і нові вибори через рік або два”, - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, “у будь-якому випадку, час ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА закінчується – вибори-2010 будуть для них останніми”.

“Їхні політичні сили переживають не найкращі часи”, - констатував А.ГРИЦЕНКО та висловив прогноз, що після президентських виборів вони зазнають суттєвих змін.

Водночас, на думку кандидата у президенти, результати з виборів-2010 передбачити сьогодні не може ніхто. “Ні прогнози політологів, ні опитування соціологів не відображають реальної картини того, що відбувається у свідомості українців”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

“Чим ближче до виборів, тим більша кількість людей, що не визначилися. Це ті люди, які спочатку мали намір голосувати за певного кандидата, але з кожним днем спостерігаючи постійні скандали, бійки, безглузді заяви, розчаровуються у своїх обранцях і знову повертаються до категорії невизначених. Як саме поведуть себе ці люди у останні кілька днів, або навіть у останні години для голосування, передбачити ніхто не зможе”, - пояснив він.

Політик також зазначив, що за таких обставин традиційні методи агітації й політичних технологій не працюють. “Тому одні кандидати, які на початку мали рейтинг 15%, після вкладання десятків мільйонів спостерігають не зростання, а падіння власної підтримки. Так само можна говорити і про те, що жодні концерти популярних артистів не додають бажаного рейтингу”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.