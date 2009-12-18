Охоронець Тимошенко каже, що вона здатна «угробити» за добу три зміни

Начальник особистої охорони Юлії ТИМОШЕНКО Олександр Б-КО захоплюється мужністю і холоднокровністю прем`єр-міністра.

Про особливості 12-річної роботи із Ю.ТИМОШЕНКО майор розповів в інтерв’ю газеті «Комсомольськая правда в Украине»,опублікованому сьогодні.

Говорячи про силу характеру Ю.ТИМОШЕНКО, охоронець розповів історію, коли «вона вийшла із Лук’янівського СІЗО і її відразу ж помістили в лікарню. В першу ж ніч її приїхали заарештувати повторно. Ви розумієте, який це стрес для людини. В таких випадках лікарі зобов’язані перевірити пацієнта. Прийшов лікар, виміряв тиск і пульс: 120/70, 76 ударів на хвилину… Це - «залізна» жінка», - сказав майор.

Начальник охорони розповів, що на одну добу роботи прем’єр-міністра потрібно, «мінімум, два комплекти охорони». «Хлопці не витримують такого темпу, - сказав він. – А інколи Юлія Володимирівна здатна «угробити» за добу і три зміни».