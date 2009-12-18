Під Херсоном учора застрягли 3 тисячі машин

Голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ заявив, що Управління Державного казначейства розблокувало рахунки комунальних служб регіону.

Про це УНІАН повідомили у штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Завдяки спільним діям журналістів і політиків уряд розблокував рахунки комунальних підприємств і дорожніх служб», - сказав губернатор Херсонщини.

Він повідомив, що вчора після заяв про блокування рахунків були проведені платежі за пальне.

«Зараз ситуація в області стабільна, рух транспорту забезпечений», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Водночас він повідомив, що вчора склалася складна ситуація на об’їзній дорозі Херсона від Антоновського мосту до селища Чорнобаївка.

«Там накопичилося близько 3 тис. одиниць транспорту. Була розчищена одна частина лінії автотраси, в супроводі міліції ми вивели всі машини. Я особисто був на місці і контролював ситуацію», - повідомив Б.СІЛЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Б.СІЛЕНКОВ заявив, що Управління Державного казначейства блокує фінансування робіт по боротьбі зі стихією в Херсонській області.

«Вже 7 днів облавтодор не може провести платежі 2 млн. грн. для оплати пального. Грейдери, які знаходяться в «гарячій точці», - на 21-му км траси Херсон-Миколаїв, де висота сніжного покриву вище 60 см, на відстані в кілька кілометрів стоять без пального. Проблема одна – Держказначейство в області не проводить платежів», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

За його словами, вплинути на ситуацію обласна влада змогла нетрадиційним способом – керівники облдержадміністрації та обласної ради підписали гарантійний лист і попросили в борг бензин у власників мережі АЗС.