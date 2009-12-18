Експерт назвав трьох кандидатів, у яких є перспектива росту

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що технологія передачі голосів у другому турі президентських виборів важко реалізована для будь-якого з кандидатів.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому УНІАН.

На думку експерта, у випадку з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вона «майже нереальна», хто б не виступив на його підтримку.

Політолог заявляє, що сьогодні політичними технологами, у принципі, ще не придумано відносно ефективних механізмів лінійної передачі голосів від одного кандидата до іншого. «Ми можемо лише говорити про PR-ефект такої підтримки або ж про часткову конвертацію електоральної підтримки в рамках певних ідеологічних цінностей. Більш того, хто б не вийшов у другий тур, йому складно буде вести кампанію за чужого виборця за допомогою т.з. «третіх кандидатів». Проте найбільш утрудненою така технологія передачі голосів буде, перш за все, для В.ЯНУКОВИЧА, у якого дуже низька стеля розширення електоральної бази», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, серйозні перспективи для приросту електорату є у Сергія ТІГІПКА, частково – у Віктора ЮЩЕНКА і Юлії ТИМОШЕНКО.

«Збільшення електоральної бази В.ЯНУКОВИЧА між першим і другим туром можливе на рівні 5, максимум - 10%. У випадку з Ю.ТИМОШЕНКО можна говорити про гіпотетичну можливість поліпшити свій результат у першому турі на порядок. Приблизно така ж, а то й більша динаміка може бути у С.ТІГІПКА і В.ЮЩЕНКА, у разі правильного позиціонування напередодні першого туру», - заявив В.БАЛА.