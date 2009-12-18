З партії Ющенка вийшли чотири нардепи

Народні депутати В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Ксенія ЛЯПІНА, а також іще двоє депутатів заявили про вихід з лав партії „Наша Україна” і вступ до партії „За Україну!”. Також про вихід з партії й вступ до партії „За Україну!” заявили ще два нардепи-рухівці.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві народних депутатів.

“Ситуація, що склалася в середовищі українських демократичних сил, потребує рішучих змін. На жаль, у теперішньому стані українські патріотичні партії втратили здатність відповідати на виклики, що стоять перед українським народом. Ми не можемо байдуже спостерігати за таким становищем, оскільки це означало б безпорадне та бездіяльне очікування антиукраїнського реваншу”, - зазначають депутати.

“Підтримуючи патріотичну позицію Президента ЮЩЕНКА”, вони бачать своїм обов’язком розширення бази підтримки цієї позиції.

На думку депутатів, зараз як ніколи патріотичні сили потребують сучасних і конкурентноздатних форм. “Тому українці повинні отримати можливість разом творити таке патріотичне об’єднання, яке не лише декларує правильні цінності, але й послідовно діє. Саме ця обставина кличе до життя партію „За Україну!”, здатну стати центром творення відповідальної української політики”, - наголошують народні депутати.

Вони обіцяють докласти всіх зусиль, щоб патріотичні сили здобули нове дихання і гідно несли прапор української справи.

З огляду на це В.КИРИЛЕНКО, Володимир МОЙСИК, К.ЛЯПІНА та Олег ГУМЕНЮК заявили про вихід із партії „Наша Україна” і вступ до партії „За Україну!”.

Вони також закликали всіх, хто не байдужий до їхніх ідей, стати на підтримку нової партії.

Крім того, у заяві повідомляється, що з таких же мотивів про вступ до партії „За Україну!” заявили народні депутати Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО, які раніше очолювали відповідно Львівську та Тернопільську обласні організації Народного Руху України.

Також депутати повідомили, що завтра, 19 грудня, відбудеться з’їзд політичної партії «За Україну!». У роботі з’їзду візьмуть участь представники громадського руху «За Україну!».

Початок заходу - о 12.00. Місце проведення: м. Київ, Дніпровський узвіз , 1, «Кристал–хол».