Охоронець Януковича перейшов до Тимошенко

Охоронці, які працюють з прем`єр-міністром, підтримують і розділяють її політичні погляди. Про це заявив начальник особистої охорони Юлії ТИМОШЕНКО Олександр Б-КО.

Про особливості 12-річної роботи із Ю.ТИМОШЕНКО майор розповів в інтерв’ю газеті «Комсомольськая правда в Украине»,опублікованому сьогодні.

«Ми бачимо, як вона працює, як воює, як переживає. Звичайно, це передається нам», - підкресли він.

«У нас є, до речі, людина в охороні, яка перейшла до нас на роботу через ідеологічні переконання, раніше він працював із Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - розповів головний охоронець Ю.ТИМОШЕНКО.