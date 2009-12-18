Тігіпко вважає, що газовий контракт з Росією треба «врівноважити»

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що лише чітка політика у газовій сфері допоможе зберегти транзитний потенціал України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував дані Міністерства палива та енергетики про скорочення транзиту газу в січні-листопаді цього року на 23%. Всього територією України було прокачано 85 млрд. кубометрів газу.

«Вже зараз очевидно, що визначені в газовому контракті обсяги транзиту в 120 млрд. кубометрів на цей рік прокачані не будуть. Жодних санкцій за порушення цих домовленостей не передбачено, отже від падіння доходів від транзиту ми не убезпечені», – зауважив С.ТІГІПКО.

За його словами, зниження транспортування газу зараз обумовлене падінням його споживання в Європі через кризу. «Відновиться попит на паливо – відновляться обсяги транзиту, це можна виправити. А ось спустошення труби через будівництво обхідних газопроводів вже нічим не виправити. І перешкодити цьому можна лише з допомогою розумної державної політики», – переконаний С.ТІГІПКО.

«По-перше, необхідно врівноважити обопільні права і обов’язки в газовому контракті з Росією. З одного боку, ми маємо фіксований обсяг споживання газу протягом дев’яти років і санкції за його недобір, з іншого – фіксований обсяг транзиту і відсутність будь-яких санкцій. Це неправильно – такі цифри потрібно переглядати щороку, а то й щокварталу. По-друге, потрібна прозора приватизація української ГТС і консорціум з управління нею на чолі з Україною, – впевнений кандидат у президенти. – Без цього немає жодних гарантій збереження обсягів газового транзиту».