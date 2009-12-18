У Луганській області бютівці взялися за лопати

На екстреній нараді активу Блоку Юлії Тимошенко у Луганській області було ухвалено рішення про створення обласного штабу з боротьби з сніговою стихією.

Про це йдеться у заяві БЮТ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«З вечорів 17 грудня кілька сотень активістів БЮТ вийшли на вулиці Луганська для розчищання завалів снігу. Проте цих зусиль замало. Ми отримуємо масу повідомлень від активістів про проблеми, що виникли в результаті нездатності комунальних служб протистояти снігопаду», - йдеться у заяві. Зокрема, на дорогах застряють машини швидкої допомоги, вантажівки з хлібом, люди літнього віку не можуть дістатися до продовольчих магазинів і аптек.

«Зараз немає сенсу критикувати місцевих «регіоналів» за безпорадність – є сенс виходити на вулиці і починати розчищати місто власними силами», - відзначають у БЮТ.

Тому активісти Блоку Юлії Тимошенко створили штаб з боротьби зі стихією для розв’язання невідкладних проблем. Найближчої доби сили будуть зосереджені на трьох пріоритетах: розчищання доріг і проходів між будинками, мобілізація особистого автопарку позашляховиків для підтримки служб швидкої медичної допомоги, підвезення продуктів і медикаментів людям похилого віку та інвалідам.