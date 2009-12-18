Литвин пропонує конкурентам свої правила дебатів

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що «готовий у другому турі виборів зійтися у дебатах з будь-яким суперником».

Про це він заявив під час програми на радіо «Ера», повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА.

Він зазначив, що «якби кандидати написали диктант з української мови, тоді б взагалі не було другого туру президентських виборів». В.ЛИТВИН нагадав, що пропонував це зробити, та “чомусь ніхто з кандидатів не підтримав».

Говорячи про можливий формат дебатів, В.ЛИТВИН зазначив: “Давайте замість телестудії поїдемо в будь-який сільський клуб, що не опалюється, і в клубі серед людей проведемо дебати та відповімо на питання, що для людей є ключовими та визначальними”.

За його словами, нехай би кожен кандидат “сказав, скільком людям він допоміг не розчерком пера, не «ощасливлюванням» постановами, указами і таке інше, а скільки він особисто допоміг людям”.

В.ЛИТВИН додав, що “це були б найкращі дебати».